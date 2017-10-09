Власти Китая оштрафовали на 15,7 тысячи долларов группу из семерых китайских туристов, которые преследовали редких тибетских антилоп (оронго) в одном из заповедников Тибетского автономного района, чтобы сделать фотографии.

Как передает РИА Новости, об этом сообщается на сайте управления лесного хозяйства страны.

Уточняется, что туристы находились в Тибетском автономном районе во время праздничной недели после Дня образования КНР 1 октября. Они проникли в запрещенную для входа посторонних лиц территорию заповедника на двух внедорожниках, чтобы сделать фотоснимки редких антилоп.

Каждый из семи нарушителей получил штраф в размере 15 тысяч юаней (2 тысячи 250 долларов). Они не стали отрицать своей вины и выплатили предписанные штрафы.

Отмечается, что преследование могло быть летальным для редких животных. После инцидента были проведены масштабные поиски на территории заповедника, но ни одного погибшего или пострадавшего животного обнаружено не было.

Тибетская антилопа несколько десятилетий назад оказалась на грани вымирания из-за большого спроса на ее шесть, однако несколько лет назад оронго оказались под охраной властей Китая, охота на них была запрещена. Эти меры помогли немного увеличить популяцию животного.