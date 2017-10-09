Валютные резервы Азербайджана за 9 месяцев 2017 года увеличились на $4,5 млрд – до $42 млрд, заявил президент Ильхам Алиев.

«За 9 месяцев текущего года валютные резервы страны выросли на $4,5 млрд и достигли уровня $42 млрд», — сказал глава государства на расширенном заседании кабинета министров, посвященного итогам социально-экономического развития страны за 9 месяцев текущего года и предстоящим задачам.

По его словам, за отчетный период ненефтяной ВВП Азербайджана увеличился на 2,5%.

«Ненефтяная промышленность в январе-сентябре увеличилась на 3,1%, рост АПК составил 2,8%, внешнеторговый оборот вырос на 7%», — добавил президент.

Кроме того, глава государства отметил, что этот год запомнится в истории Азербайджана как год серьезных экономических реформ.

По его словам, согласно отражающему конкурентоспособность 140 стран отчету Всемирного экономического форума в Давосе, наша страна поднялась с 37 на 35 место и сохранила свое лидерство на пространстве СНГ.

Глава государства довел до сведения, что за 9 месяцев этого года в стране были сделаны серьезные шаги в направлении экономических реформ, созданы всесторонние условия предпринимателям, обеспечено развитие стратегической дорожной карты, запущен механизм поощрения инвестиций. До сих пор было подано более 200 документов о поощрении инвестиций, в результате чего частный сектор привлек в Азербайджан 1,7 млрд. манатов инвестиций. Наряду с этим, в стране был запущен механизм поощрения экспорта.