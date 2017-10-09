Анкара может отказаться от покупки у Москвы зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, если не будет достигнуто соглашение об их совместном производстве.

Как передает ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью газете Akşam, опубликованном в понедельник.

«Мы не получали никакого официального отказа по этой теме. [Президент России Владимир] Путин сам нам сказал, что мы можем предпринимать шаги для совместного производства. Поэтому технологии будут актуальными. Но если Россия к этому относится отрицательно, то мы можем заключить соглашение с другой страной», — сказал министр.

«Нам нужно срочно их [С-400] купить, потому что в них есть потребность. Нам надо защищать наше воздушное пространство. Однако, если настроенные против России страны не хотят, чтобы Турция покупала у нее С-400, то они должны предоставить нам свой вариант», — подчеркнул Чавушоглу.

Россия и Турция на экспертном уровне ведут переговоры о возможной сделке по передаче технологий производства комплексов С-400, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Я могу вам сказать, что контакты и переговоры на экспертном уровне в контексте этой сделки продолжаются», — сказал Песков, отвечая на вопрос, готова ли Россия передать Турции технологии для совместного производства комплексов С-400 на территории этой страны.