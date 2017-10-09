Власти Киргизии заявили, что в день предстоящих президентских выборов готовились беспорядки.

Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

В заявлении говорится, что массовые беспорядки готовили отдельные политики с привлечением криминала, а финансовая поддержка шла из-за рубежа.

В связи с этим президент Киргизии Алмазбек Атамбаев отменил визит в Сочи на заседание совета глав государств СНГ. Сообщается, что он намерен «лично контролировать порядок и безопасность в стране».

Киргизский президент должен был посетить Сочи с 10 по 11 октября. Вместо него делегацию Киргизии возглавит премьер-министр Сапар Исаков.