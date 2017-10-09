За последние 10 лет на выпускных и приемных экзаменах изменилось гендерное соотношение.

Как сообщает АПА, председатель Совета директоров ГЭЦ Малейка Аббасзаде отметила, что на выпускных и приемных экзаменах среднестатистические результаты девушек по одному предмету превышают результаты парней. По ее словам, до недавнего времени здесь преимущество было у парней. Однако за последние 10 лет эта тенденция изменилась. М.Аббасзаде сказала, что число девушек, среди тех, кто показал хороший результат на экзаменах, растет: «Девушки отдавали предпочтение гуманитарным, парни – техническим предметам. За последние 10 лет изменилась и эта тенденция. Согласно результатам экзаменов 2016 года, в некоторых университетах большинство студентов – парни.

Например, 79% студентов Азербайджанского технического университета парни, 20% — девушки. В прошлом году в Азербайджанскую государственную морскую академию поступили 308 парней, 1 девушка. Этот вуз принимает только парней. Девушка, которая хочет учиться там, должна написать заявление о своем желании получать образование в этой высшей школе. Больше всего в магистратуру поступают девушки. В резидентуре достаточно много девушек получают образование в медицинской сфере. Девушки не выбирают определенную специальность. Например, каждый год места по специальности врач-нарколог остаются вакантными. Парни не могут выбрать эту специальность из-за нехватки баллов. В места госзаказа вузов больше всего принимаются девушки. А на платные специальности больше всего принимаются парни. С этим баллом девушки получают образование в ссузах. Это причина влияния семьи. Потому что они предпочитают обучение парня на платной специальности».