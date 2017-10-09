Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов отмечает высокое качество вооружения и техники белорусского производства. Об этом он заявил сегодня журналистам после встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

«Военно-техническое сотрудничество мы оцениваем очень высоко. Это отменное белорусское качество. Вооруженные Силы Азербайджана пользуются вооружением и техникой белорусского производства, и я с полной ответственностью заявляю, что это высококачественное вооружение и оборудование военного предназначения. В этом вопросе мы считаем, что у нас есть еще возможности расширить сотрудничество. Конкретику мы обговаривали с соответствующими должностными лицами», — цитирует его слова агентство БЕЛТА.

Он дал высокую оценку итогам встречи с главой белорусского государства, на которой по всем обсужденным вопросам «был дан зеленый свет».

«Мы будем в этом плане в военной сфере сотрудничать еще больше и конкретно», — отметил Закир Гасанов. Министр также подчеркнул дружественный характер отношений между Беларусью и Азербайджаном.

«Как и в других областях, в военной сфере сотрудничество у нас тоже активно развивается. Это и вопросы обмена опытом, военного строительства, военно-техническое сотрудничество», — сказал он.

Отметим, в ходе первого дня официального визита в Беларусь, министр обороны Закир Гасанов посетил предприятие оборонной промышленности и военный полигон этой страны.

Как сообщала накануне пресс-служба оборонного ведомства страны, азербайджанская делегация ознакомилась с боевой техникой и другой продукцией военного назначения, производимой военной промышленностью Беларуси, а также поинтересовалась с вооружением и военной техникой, способной повысить военную мощь нашей армии.

Некоторые эксперты предполагают, что Баку и Минск могли договориться о поставках в Азербайджан реактивных систем залпового огня «Полонез».