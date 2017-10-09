Немецкое Федеральное ведомство по радиационной защите (Bundesamt für Strahlenschutz, BfS) заявляет, что предполагаемый источник недавнего повышения уровня радиоактивности воздуха в Европе может находиться на Южном Урале.

Как передает РИА Новости, соответствующее сообщение размещено на сайте ведомства.

BfS 29 сентября — 3 октября зафиксировало в воздухе небольшое повышение показателей радиоактивности в Европе. В частности радиоактивное вещество рутений-106 в безопасной для жизни и здоровья населения концентрации было обнаружено в пробах воздуха в Германии и Австрии.

«Причина недавно зафиксированного небольшого повышения показателей радиоактивного рутения-106 по-прежнему не ясна. Однако с высокой долей вероятности, его источник находится на Южном Урале. На это указывают данные Федерального ведомства по радиационной защите. Другие регионы на юге России по-прежнему нельзя исключать», — сообщило ведомство.

В сообщении не уточняется, на основании чего сделаны подобные выводы.

При этом ведомство исключает аварию на АЭС в качестве причины повышения содержания рутения-106, поскольку в образцах не были обнаружены другие радиационные изотопы.