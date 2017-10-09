Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Утром местами возможен слабый туман, будет дуть северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 14 -17, днем 20-25 градусов тепла, в Баку ночью прогнозируется 15-17, днем 23-25 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-85%, днем 50-60%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Утром в некоторых местах ожидается туман. Однако днем в северных и западных районах возможны грозы и дожди, местами ливневые. В некоторых районах возможен град, который в высокогорных районах перейдет в снег. Будет дуть умеренный восточный ветер. Западный ветер местами будет усиливаться.

По сравнению с предыдущими днями температура воздуха понизится на 5-7 градусов.

Возможно повышение уровня воды в реках.