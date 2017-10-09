Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым обсудил перспективы развития сотрудничества двух стран в военно-технической области, сообщает Minval.az со ссылкой на «Белту».

Глава государства отметил, что Беларусь и Азербайджан продолжают сотрудничество, в том числе в военно-технической сфере.

«Не хочу ни перед кем оправдываться, какой характер носит наше сотрудничество. Хочу только сказать одно, что наши отношения ни в коем случае не нарушают ни один международный договор, ни одну резолюцию Совета Безопасности и ООН в целом. Мы суверенное независимое государство, и мы вправе определять те направления сотрудничества, которые соответствуют духу времени, запросам наших государств», — подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко также подчеркнул братский характер отношений между народами двух стран.

«Мы были в одной стране. У нас к азербайджанцам вообще нет никаких претензий. Мы с великим уважением относимся к ним. И, самое главное, я хорошо помню, что в трудные времена ваш президент всегда подставлял плечо белорусскому государству, — сказал Александр Лукашенко. — Мы это все очень хорошо помним и готовы — если мы что-то сможем сделать для Азербайджана — это сделать для того, чтобы ваш народ жил в безопасности, государство развивалось, а Азербайджан и народ его был благополучным, чтобы доходы населения росли и чтобы азербайджанцы были еще богаче. Мы будем преследовать только эти благородные цели». «И, естественно, чтобы Азербайджан себя чувствовал точно так, как Беларусь — спокойно, надежно, надо крепить оборону. Ничего нового. Поэтому мы вместе с вами работаем в этом плане и будем продолжать работать», — добавил он.

Глава белорусского государства также особо отметил его дружеские отношения с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и попросил передать ему самые добрые пожелания.

«Думаю, в ближайшее время мы встретимся, у нас будет возможность поговорить на разные темы», — сказал он.

В свою очередь Закир Гасанов поблагодарил Александра Лукашенко за возможность встречи, несмотря на плотный график. «Это мы оцениваем как уважение к нашему президенту, народу, нашей стране», — подчеркнул министр.

Он передал главе государства наилучшие пожелания и слова приветствия от президента Азербайджана. «Он особо отметил наши отношения — между вами, между народами. В Азербайджане любят Беларусь и любят вас, с уважением относятся к вашей стране. У нас очень тесные связи во всех областях. Вы абсолютно правы, что у нас есть чему учиться друг у друга», — заявил Закир Гасанов.

Министр отметил, что в военно-технической области есть хорошие проекты и сотрудничество. «Все это не противоречит международным законам. С полной ответственностью заявляю, что оборудование, которое мы получали по линии военно-технического сотрудничества, высокого качества, оно успешно применяется в Вооруженных Силах Азербайджана. И это нам дает возможность дальше продолжать и даже расширять (сотрудничество. — ред.), мы на это настроены», — сказал он.