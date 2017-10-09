Житель Владивостока регулярно приходит в магазины, выпивает залпом бутылку водки (0,5 или 0,7 литра) и уходит, не заплатив. Охранникам магазинов 34-летний мужчина заявляет, что он ничего не пил, а на полке стояла пустая бутылка, пишет «Медуза».

На видео с камеры наблюдения видно, как он в два подхода выпивает бутылку водки. На это у мужчины уходит чуть больше минуты.

Несколько раз любителя бесплатного алкоголя штрафовали прибывшие на место сотрудники полиции, но иногда ему удавалось уйти безнаказанным. Однажды мужчине пришлось вызвать скорую — ему стало плохо от выпитого.

За подобные поступки мужчине не грозит уголовная ответственность, так как ущерб составляет всего несколько сотен рублей. Любитель «халявного» спиртного продолжает посещать торговые точки Владивостока.