Нагорно-карабахский конфликт вошел в пятерку крупнейших конфликтов во имя независимости, согласно подборке ведущего американского издания Bloomberg.

Подборка составлена на основе книги Райана Гриффитса «Эра сецессии: Международные и внутренние детерминанты рождения государств», опубликованной годом раннее.

В подборку, наряду с регионами с многомиллионным населением (Шотландия, Иракский Курдистан, Минданао), были включены и конфликты постсоветского пространства — Приднестровье и Нагорный Карабах.

Bloomberg отмечает, что армяне захватили Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов Азербайджана (как буферную зону) в ходе боевых действий в 1991 — 1994 годах. В результате войны погибли 25000 человек и еще миллион человек стали беженцами.

Очередной виток напряженности был зафиксирован в апреле 2016 года. Самая ожесточенная за последние 23 года эскалация на линии соприкосновения ВС Азербайджана и Армении, получившая название «четырехдневной войны», привела к сотням смертей, отмечает издание.

Армения, которая оказывает финансовую и военную поддержку («НКР»), говорит, что Нагорный Карабах имеет право на самоопределение. При этом сам Ереван не признал регион независимым государством.

Bloomberg отмечает, что после достижения соглашения о прекращении огня международные посредники до сих пор так и не смогли добиться заключения мирного договора. Азербайджан же настаивает на том, что его территориальная целостность должна быть поддержана. Кроме того, Баку заявляет, что готов предоставить региону самый высокий статус автономии,

Книга Райана Гриффитса «Эра сецессии: Международные и внутренние детерминанты рождения государств» вышла в свет в 2016 году. Автор описывает международные и внутренние факторы, определяющие реакции правительств на требования о независимости на примерах сепаратистские движений, их многочисленности и разнообразия, используя данные с 1816 по 2016 гг.