Депутат парламентской фракции блока «Елк», бывший премьер-министр Армении Арам Саркисян считает, что заявление вице-спикера НС Армении Эдуарда Шармазанова о том, что Армения в одиночку не может в полной мере обеспечить свою безопасность, говорит о том, что при нынешней власти безопасность не может быть обеспечена.

«Исходя из этого, предпринимает шаги, но на самом деле причиной этих шагов является желание угодить стратегическому партнеру, и как результат – удержать власть. Уже давно они твердят, что мы не имеем возможности самостоятельно охранять армяно-турецкую границу и исходя из этого сделали много шагов. Поэтому мы разместили в Армении базу, потом договор о базе был продлен на 25 лет с пролонгацией до 49 лет. Мы вошли в ОДКБ, потом сказали, этого тоже недостаточно, и сейчас Евразийский союз. По сей день АРФД настаивает на том, что в ЕАЭС мы вошли исходя из соображений безопасности, и Армен Рустамян (депутат парламента Армении — ред.) постоянно утверждает, союз рассматривается как элементом безопасности. Тем самым они подчеркивают – да, в экономическом плане жизнь не улучшилась, но и как составляющая безопасности это их удовлетворяет. Сейчас принесли этот закон и хотят создать совместную армяно-российскую группировку войск. Хорошо, у нас есть база, это не удовлетворяет, если предположим, что Турция будет воевать против Армении для борьбы существует база, есть ОДКБ, есть противовоздушные силы, для этого вошли в ЕАЭС, это все что, не удовлетворяет? Если это все не устраивает, это тоже не удовлетворит. После этого окажется, что верховный главнокомандующий РА – это президент РФ Путин, Армения становится частью России, лишь бы турки вдруг на нас не напали. И когда я говорю, что это оскорбительно, люди обижаются»,- подчеркнул он в беседе с Первым армянским информационным.