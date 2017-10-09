Россия и Саудовская Аравия достигли договоренностей о поставках зенитных ракетных систем С-400, а также противотанковых ракетных комплексов «Корнет-ЭМ», тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Буратино», гранатометов АГС-30 и автоматов Калашникова АК-103, заявила РИА Новости в понедельник официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Мария Воробьева.

«Достигнута договоренность с Королевством Саудовская Аравия на поставку систем ПВО С-400, противотанковых ракетных комплексов Корнет-ЭМ, систем ТОС-1А, автоматических гранатометных комплексов АГС-30, автоматов Калашникова АК-103», — сказала она.

Ранее информационное агентство Bloomberg опубликовало информацию со ссылкой на пресс-релиз Саудовской военно-промышленной компании (Saudi Arabian Military Industries, SAMI), согласно которой Москва и Эр-Рияд подписали контракты, предусматривающие приобретение зенитных ракетных систем С-400.

Кроме того, согласно сообщению, подписан меморандум, предполагающий трансферт Саудовской Аравии технологий создания противотанковых ракетных комплексов «Корнет-ЭМ», тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Буратино», а гранатометов АГС-30 и автоматов АК-103.