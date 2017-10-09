Глава Иракского Курдистана Масуд Барзани готов заморозить результаты референдума о независимости курдской автономии в обмен на снятие с региона санкций Багдада. Об этом в понедельник, 9 октября, заявил вице-президент Ирака Усама ан-Нуджейфи по итогам переговоров с курдским лидером, передает телеканал AlArabiya, его цитирует ТАСС.

По словам ан-Нуджейфи, Барзани готов к диалогу с иракскими властями.

8 октбря лидер Иракского Курдистана провел переговоры с вице-президентами Ирака Усамой ан-Нуджейфи и Аядом Алауи. Они обсудили возможные пути выхода из кризисной ситуации, в частности, предложили пошаговый план по разрешению противоречий между Эрбилем и Багдадом.

При этом официальный представитель офиса премьер-министра Ирака Саад аль-Хадиси отметил, что инициатива вице-президентов не считается официальным отражение политики Багдада, встречи были проведены без координации с центральными властями.

В Иракском Курдистане 25 сентября прошел референдум о независимости. Согласно официальным данным, за создание суверенного государства высказались более 92 процентов населения.