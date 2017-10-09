Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о присвоении прокурору Республики Крым Гюндузу Мамедову чина государственного советника юстиции 3-го класса.

Об этом сообщается на официальном сайте главы украинского государства.

Напомним, несколько недель назад Гюндуз Мамедов выступил с заявлением о том, что ущерб Украина терпит убыток размером в 10 миллиардов гривен от строительства Россией Крымского моста.

После этого президент Украины Петр Порошенко поручил подать в суд на Россию из-за строительства Крымского моста.