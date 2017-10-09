Сегодня, 9 октября, военнослужащие Каспийской флотилии подняты по тревоге. Более 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения начали учение в Каспийском море, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

В частности, в учении принимают участие ракетные корабли, малые ракетные корабли, малые артиллерийские корабли и отряд десантных катеров

Группировка кораблей вышла из пункта базирования и приступила к проведению учений в Каспийском море.

Экипажи кораблей проведут ракетные и артиллерийские стрельбы по морским, береговым и воздушным целям.

Кроме того, экипажи отработают элементы совместного плавания кораблей различными строями в разное время суток.

Отмечается, что учения боевых кораблей Каспийской флотилии являются плановыми. Они завершают боевую подготовку корабельных соединений в летнем периоде обучения 2017 учебного года.