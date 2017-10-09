В Финляндии трансгендерный мужчина вынашивает ребенка. Об этом сообщает издательство Lännen Media.

Чтобы родить ребенка, мужчина прервал гормональную терапию. В этом его поддержал партнер. Пара рассказала, что беременность проходит хорошо.

После операции по смене пола в 2016 году финн получил документы на мужское имя, что привело к путанице в больнице – компьютерные программы не распознают ситуацию, в которой беременность зафиксирована у человека с мужским идентификационным номером.

Как рассказал социальный работник, сотрудник организации по защите прав меньшинств Seta, в настоящий момент нельзя быть уверенным, что это первый случай «мужской беременности» в Финляндии.