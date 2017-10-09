Показанный российскими федеральными каналами сюжет о «Путинбургере» в американском ресторане в честь дня рождения российского президента не соответствует действительности. Об этом представитель нью-йоркского ресторана Lucyʼs Cantina Royale Шон Райан рассказал «Лапшеснималочной» и The Guardian, пишет «Медуза».

В сюжете, который распространило агентство Ruptly (принадлежит Russia Today), сотрудница заведения по имени Тамара утверждала, что в честь 65-летия Владимира Путина гостям подают бургер весом 1952 грамма (потому что президент России родился в 1952 году).

«Наш ресторан никогда и ни в какой форме не отмечал день рождения Владимира Путина, мы не подаем „Путинбургер“», — заявил Райан. Он также заметил, что участвовавшая в съемках Тамара Илизарова «соврала о том, что снимает учебный проект».

Илизарову вместе с ее коллегой Дарьей Пауто, которая далакомментарий о «Путинбургере» агентству ТАСС, отстранили от работы на время разбирательства и, вероятно, скоро уволят. Райан также заметил, что в ресторане никогда не работал менеджер по имени Тед Брайен, на которого ссылается российское агентство.

Представитель ресторана заметил, что теперь делом займутся юристы, чтобы «разобраться в этом бардаке». Глава пресс-службы RT Анна Белкина заявила, что у них нет причин сомневаться в правдивости сюжета, так как «менеджер» Тед Брайен подтвердил информацию ТАСС.