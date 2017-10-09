Доклады по функционированию демократических институтов в Азербайджане и председательства страны в СЕ будут заслушаны на начинающей в понедельник в Страсбурге осенней сессии Парламентской Ассамблее Совета Европы.

«Авторами докладов «Функционирование демократических институтов в Азербайджане» являются содокладчики Мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану Стефан Шеннах и Сезар Флорин Преда, «Председательство Азербайджана в Совете Европы: Каковы последующие действия в области соблюдения прав человека?» — бельгийский депутат Алан Дестекс», — сообщает Интерфакс-Азербайджан со ссылкой на пресс-службу Милли Меджлиса.

В повестку сессии ПАСЕ также включены вопросы, связанные с итогами парламентских выборов в Албании, деятельностью Организации экономического сотрудничества и развития в 2016-2017гг., антикоррупционной деятельностью молодежи. Кроме этого, будет обсуждаться вопрос привлечения к ответственности террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ) за совершение кровавых преступлений, а также анализ возможных актов геноцидов.

На мероприятии выступят президенты Чехии и Украины, председатель Комитета министров Совета Европы.

Участие в сессии ПАСЕ принимает делегация Милли Меджлиса во главе первым вице-спикером, председателем парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Зияфетом Аскеровым.