Турецкое правительство зеркально ответило на решение США приостановить выдачу неиммиграционных виз во всех дипмиссиях на территории Турции, распорядившись сделать то же самое в консульских учреждениях Турции на американской территории. Соответствующее заявление распространено в воскресенье в Twitter турецкого посольства в Вашингтоне.

«Последние события вынудили правительство Турции пересмотреть обязательства правительства США в сфере обеспечения безопасности для сотрудников дипмиссий Турции. Наше посольство и консульства приостановили работу по выдаче неиммиграционных виз, чтобы уменьшить число посетителей пока проводится этот пересмотр», — отмечается в документе.

Отметим, что в ответ на арест сотрудника консульства США в Стамбуле США приостановила выдачу виз гражданам Турции.