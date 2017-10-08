Американские дипмиссии, находящиеся в Турции, приостановили выдачу неиммиграционных виз. В США считают, что такое решение уменьшит число посетителей посольства и консульств. Об этом сообщает Посольство США в Турции.

— Последние события вынудили Соединённые Штаты пересмотреть обязательства Правительства Турции в сфере обеспечения безопасности для сотрудников дипмиссий, — заявил представитель США.

«Лайф» напоминает, что 5 октября 2017 года в Турции арестовали сотрудника Генконсульства США Метина Топуза. Его обвинили в подрыве конституционного строя и шпионской деятельности, связанной с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхулахха Гюлена.