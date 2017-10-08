В ходе первого дня официального визита в Республику Беларусь, министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов посетил предприятие оборонной промышленности и военный полигон этой страны.

Как сообщает сайт Минобороны Азербайджана, азербайджанская делегация ознакомилась с боевой техникой и другой продукцией военного назначения, производимой военной промышленностью Беларуси, а также поинтересовалась с вооружением и военной техникой, способной повысить военную мощь нашей армии.