Сегодня, недалеко от Строгино, на 65-м километре МКАД загорелся рынок строительных материалов «Синдика».

На данный момент, как сообщает «Вестник Кавказа» со ссылкой на московский ГУ МЧС РФ, пожар распространился на площадь в 3 тыс кв м.

Пожар начался на подземной парковке рынка, сейчас вся она в огне, эвакуировано более 500 км. Огонь прорвался на крышу парковки, сейчас на первом этаже горит 50 кв м.

Пожарные пытаются локализовать хотя бы открытое горение и не дать ему распространиться на прилегающие здания. В тушении участвует 44 человека, к ним направлено подкрепление, возможно, будут задействованы пожарные вертолеты.