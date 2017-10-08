Западные страны оказывают поддержку террористическим группировкам ИГ и «Аль-Каида», РПК и движению Фетхуллаха Гюлена (FETO), заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает «Тренд» со ссылкой на турецкие СМИ.

«ИГ, «Аль-Каида», РПК — за всеми этими организациями вы увидите тень Запада. Все они находят убежище на Западе. Где FETO? Тоже на Западе. Они получают очень серьезную материальную поддержку», — заявил президент Эрдоган в воскресенье, выступая перед активистами правящей Партии справедливости и развития в городе Афьон.