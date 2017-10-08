В столице Грузии сегодня проходит специальная встреча министров иностранных дел стран ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия), посвященная 20-летию организации, говорится в сообщении МИД Грузии в Twitter. Во встрече участвуют главы МИД Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы, а также генеральный секретарь организации Алтай Эфендиев, который уже заявил, что организация продолжит активное сотрудничество с США.

«С момента создания ГУАМ организация активно сотрудничает с США, это сотрудничество будет продолжено», — заявил он, добавив, что к сотрудничеству с ГУАМ все больший интерес проявляют прибалтийские государства, а также Польша, Чехия, Словакия и Венгрия, передает ТАСС.

Как отметила заместитель посла США в Грузии Элизабед Руд, США продолжают активное сотрудничество с ГУАМ в сферах торговли, правоохранительных органов, в области борьбы с коррупцией, и оно будет расширяться.

В нынешнем году в организации председательствует Грузия. «Данная организация уже смогла укрепить собственные позиции в международных форматах, развить торгово-экономические направления, транспортные связи, межведомственное и секторальное сотрудничество. Сегодня по многим секторам ведется активная работа. Примечательно, что нынешний год отличается особой активностью. У нас есть общие взгляды, которые связаны с переходом от сотрудничества к еще большим действиям, для того, чтобы вместе мы смогли создать еще более сильный ГУАМ», — сказал глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе.