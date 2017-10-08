«Достаточно, восстановим здравый смысл», — под таким лозунгом в Барселоне началась демонстрация сторонников единства Каталонии и Испании. Акцию проводит платформа «Каталонское гражданское общество», выступающая против независимости региона, передает РБК со ссылкой на El Pais.

В конце шествия бывший председатель Европарламента Хосеп Боррель и лауреат Нобелевской премии по литературе Марио Варгас Льоса зачитают манифест.

Участники шествия проходят по улицам города, держа в руках испанские флаги и крича лозунги: «Я испанец» и «Пучдемона в тюрьму», передает корреспондент РБК.

По данным Bloomberg, в мероприятии участвуют тысячи человек. «Сегодня мы подведем черту под вопросом о независимости», — цитирует агентство министра здравоохранения Испании Долорс Монсеррата, уроженку Каталонии. Она пришла на митинг с испанским флагом.

К участникам акции присоединились представители каталонского бизнеса, пишет Bloomberg. В частности, в шествии участвует делегация бизнес-объединения Cercle d’Economia. Его председатель Хуан Бругера встречался с президентом Каталонии Карлесом Пучдемоном, предложив ему отказаться от провозглашения независимости. В Cercle d’Economia в том числе входят директоры каталонских банков.​