Продукция сферы автомобильной промышленности Турции продолжает занимать ведущие позиции в экспорте страны. Об этом сообщает «Анадолу».

Объем экспорта автомобильного сектора Турции в сентябре вырос на 10,9 процентов по сравнению с отчетным периодом прошлого года и составил 2,152 миллиарда долларов, следует из данных Союза экспортеров автомобильной промышленности Улудаг (OİB).

Помимо августа объем экспорта автомобильного сектора Турции на протяжении года составил более двух миллиардов долларов.

Общий объем экспорта автомобильного сектора Турции за первые девять месяцев года вырос на 22 процента по сравнению с отчетным периодом прошлого года – до 20,8 миллиардов долларов. Доля автомобилестроения в общей корзине экспорта страны составила 19 процентов.

Экспорт в Германию, крупнейший для страны рынок, вырос на 15 процентов до 360 миллионов долларов. Объем экспорта во Францию вырос на 5 процентов до 231 миллиона, в Италию сократился на 13 процентов до 228 миллионов долларов.

В то же время объем экспорта продукции автомобильной промышленности в Великобританию и Испанию вырос на 18 процентов, в США — на 118, в Бельгию- на 15, в Польшу- на 20 процентов.