Существует большой потенциал для углубления сотрудничества в рамках ГУАМ.

Как передает АПА, об этом заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров, выступая на заседании СМИД ГУАМ в Тбилиси.

По его словам, необходимо использовать большой потенциал в сфере экономики, туризма, молодежного сотрудничества и культуры стран ГУАМ. “Сотрудничество в рамках ГУАМ уже превратилось в партнерство”, — подчеркнул Мамедъяров.

Он отметил, что основными проблемами стран ГУАМ остаются неурегулированные конфликты. “Эти конфликты необходимо урегулировать в рамках территориальной целостности”, — заявил министр.

В своей речи Эльмар Мамедъяров также затронул тему углубления сотрудничества в сфере транспорта.