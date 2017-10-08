“Неурегулированные конфликты на территории стран-участниц ГУАМ должны быть решены на основе норм международного права и территориальной целостности”.

Как передает АПА, об этом, выступая на заседании СМИД ГУАМ в Тбилиси, заявил министр иностранных дел Грузии Михеил Джанелидзе.

По его словам, неурегулированные конфликты являются основной проблемой стран ГУАМ и угрозой региональной безопасности. «Страны ГУАМ смогли сформировать организацию как надежного партнера в мире. Хотя в течение минувших 20 лет страны ГУАМ столкнулись с трудностями в политической и экономическом сотрудничестве, но наши связи продолжаются. Каждый успех требует продолжительных усилий. Верю, что ГУАМ продолжит трансформацию в сильную организацию», — подчеркнул он.

Министр также отметил, что готовятся документы по созданию свободной экономической зоны в рамках ГУАМ. «До конца года ожидаются определенные подвижки в этом направлении», — сказал Джанелидзе.