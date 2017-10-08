Турция готова приобрести у США системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО/ПРО) Patriot, несмотря на соглашение с Россией о поставках ЗРС С-400, — пишет сегодня газета Daily Sabah со ссылкой на источник в турецком правительстве.

О продолжении диалога между Анкарой и Вашингтоном на тему закупок систем Patriot сначала рассказал заместитель председателя оппозиционной Народно-республиканской партии в ходе визита в американскую столицу на прошлой неделе, а позже источник в турецком правительстве также подтвердил изданию, что республика все еще заинтересована в этих системах, причем «главным условием для их покупки является передача технологий и совместное производство», — цитирует ТАСС.