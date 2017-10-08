В понедельник, девятого октября, погода по республике ожидается относительно теплая и стабильная. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов АР.
В Баку и на Абшеронском полуострове синоптики ожидают переменную облачность, временами пасмурно, осадков в основном не прогнозируется, однако утром местами на полуострове вероятен слабый туман. Умеренный южный ветер к вечеру поменяет направление на север-западное.
Температура воздуха на Абшероне ночью составит 14-16, днем — 20-25 градусов тепла, в Баку столбик термометра покажет ночью 14-16, днем — 22-24 градуса выше нуля. Атмосферное давление понизится до 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью установится на уровне 75-85%, днем — 45-55%.
В районах Азербайджана в основном также будет без осадков. Утром возможен слабый туман, ветер сохранит восточное направление, временами может усиливаться. Температура воздуха ночью составит 10-15 градусов, днем — 20-25, в горах ночью — 3-8, днем — 11-16 градусов тепла.