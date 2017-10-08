В понедельник, девятого октября, погода по республике ожидается относительно теплая и стабильная. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов АР.

В Баку и на Абшеронском полуострове синоптики ожидают переменную облачность, временами пасмурно, осадков в основном не прогнозируется, однако утром местами на полуострове вероятен слабый туман. Умеренный южный ветер к вечеру поменяет направление на север-западное.