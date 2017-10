Турецкая техника пересекла границу и зашла на территорию сирийской провинции Идлиб в сопровождении вооруженной группировки «Тахрир аль-Шам», утверждает Reuters со ссылкой на жителей приграничной территории и местных повстанцев.

Оба источника агентства сообщили, что видели несколько транспортных средств турецких военных, въезжающих в Идлиб. Они проехали по населенному пункту Атма.

О переходе предположительно турецких сил через границу сообщается на сайте Liveuamap, на котором фиксируются передвижения войск и боестолкновения в Сирии. На сайте также приводится ссылка на видео в Twitter, в описании к которому говорится, что на видео турецуие военные въезжают на территорию Сирии. Подтверждений этой информации нет.

Footage claims to be Turkish army entering Syrian territory nearby Atmeh going towards #Daret_Ezza (#Aleppo)

North #Idlib cs #Syria Oct 8 pic.twitter.com/g06jYISMXG

— AEJ خليل ้้้้้็็็็🔵 (@AEJKhalil) 8 октября 2017 г.