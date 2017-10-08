В связи с последними событиями обстановка в США накаляется, поэтому некоторые учреждения и организации начинают подготавливаться юридически. Так, крупнейший мировой банк JP Morgan/CHASE представил Комиссии по ценным бумагам Соединенных Штатов новые положения вдобавок к основным нормам банка, сообщает Инфо-Макс.

В подзаконных актах описываются новые положения банка, не очень выгодные для клиентов. Финансовое учреждение отныне может в любой момент отказаться выдать средства клиентов. Настоящие директора не могут больше нести ответственность за принятие тех или иных решений.

Таким образом, если клиент продолжит пользоваться услугами банка, значит считается, что он принял новые правила. В случае войны вкладчики или бизнесмены ничего вернуть и доказать не смогут. Клиентам открыто заявили: если они не принимают правила, могут уйти на обслуживание к другим банкам.

Руководство банка получает право в любой момент менять принятые по делам решения, и за это ничего не будет. Данный факт особенно огорчает.