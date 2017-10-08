Официальное открытие железной дороги Баку — Тбилиси — Карс запланировано на 30 октября, сообщает в воскресенье агентство АПА со ссылкой на главу МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова, находящегося с визитом в Грузию.

“Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров на встрече со своим грузинским коллегой Михеилом Джанелизде в Тбилиси в воскресенье заявил, что официальное открытие железной дороги Баку – Тбилиси – Карс состоится 30 октября”, — передает агентство.

Железная дорога Баку — Тбилиси — Карс строится на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Пиковая пропускная способность коридора составит 17 миллионов тонн грузов в год. На начальном этапе этот показатель будет находиться на уровне одного миллиона пассажиров и 6,5 миллиона тонн грузов. Изначально ввод в эксплуатацию дороги был запланирован до конца 2016 года, но затем его перенесли на вторую половину 2017 года.