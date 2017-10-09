В Кайзерслаутерне прошел матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу между сборными Германии и Азербайджана. Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев поля. Единственный гол в составе нашей сборной забил Рамиль Шейдаев.