В Кайзерслаутерне прошел матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу между сборными Германии и Азербайджана. Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев поля. Единственный гол в составе нашей сборной забил Рамиль Шейдаев.
В Кайзерслаутерне прошел матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу между сборными Германии и Азербайджана. Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев поля. Единственный гол в составе нашей сборной забил Рамиль Шейдаев.
Дата: 2017/10/09 0:41
Раздел: Азербайджан, Спорт
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