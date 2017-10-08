У российской элиты впервые за 17 лет правления президента Владимира Путина возникло сомнение в способности кремлевского лидера эффективно выполнять в ближайшие шести лет важнейшую для бригады функцию интерфейса в ее отношениях с Западом.

Соответствующее мнение в колонке для «Радио Свобода» выразил российский журналист Андрей Пионтковский

«Провал неоимперских авантюр, за которые Путин тщеславно взял на себя личную ответственность, стал крупнейшим внешнеполитическим поражением режима и подорвал его экономические «скрепы», предельно обострив отношения с западными «партнерами», контролирующими выведенные за пределы страны общаки», – заявил Пионтковский.

По его словам, из-за этого возникла экзистенциальная угроза самому дорогому для российских правителей – заграничным активам, а также всему их образу жизни на Западе, который могут обеспечить награбленные в России миллиарды.

«Все это поставлено под вопрос одним человеком, который своими авантюрными понтами испортил деловые взаимовыгодные отношения «элиты» с Западом. Ну, а кроме того, Путин реально осточертел всем. Достал своей мелочной злобой, увертливой ложью, беспредельным крысятничеством. Видеть ЭТО еще как минимум шесть лет?» – отметил Пионтковский.

Журналист заявил, что кремлевская корпорация является прямой наследницей коммунистической номенклатуры. А та умела тем или иным способом устранять потерявшее адекватность первое лицо.

«Кремль, морг, тюрьма, воровской пароход. Определять его судьбу будут не сто миллионов граждан России на «выборах» 18 марта будущего года. Ее решат в течение ближайших недель не он один, а все сегодняшнее политбюро – 15–20 авторитетнейших пацанов», – резюмировал Пионтковский.