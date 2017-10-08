Новый американский посол в РФ — Джон Хантсман — заявил, что сейчас своей главной целью считает восстановление доверия «между двумя ядерными сверхдержавами».

Как передает KSL, Хантсман прибыл в столицу штата Юта Солт-Лейк-Сити, чтобы принять участие в церемонии принятия присяги.

Выступая на церемонии, Хантсман заявил, что отношения между Вашингтоном и Москвой сейчас являются «самыми сложными в мире». По его словам, улучшение напряженных отношений между США и Россией является его первоочередной задачей на новом посту.

«Мы не должны думать, что это будет просто или быстро. Но я считаю, что если обе стороны проявят добрую волю, мы сможем преодолеть это препятствие начать совместную эффективную работу по ключевым вопросам», — подчеркнул посол.

Он отметил, что восстановление доверительных отношений «между двумя ядерными сверхдержавами» станет первым шагом на пути к восстановлению суверенитета Украины и установлению дипломатических отношений с КНДР.

«Действуя сообща, Соединенные Штаты и Россия смогут заставить северокорейским режим найти дипломатическое решение проблемы за столом переговоров», — заметил Ханстман.

Ранее президент США Дональд Трамп на встрече с Джоном Хантсманом пожелал ему успехов «в работе по улучшению» отношений Вашингтона с Москвой.

Известно, что Хантсман является сторонником «жесткой линии» в отношениях с Россией. В сентябре, выступая перед членами комитета сената по международным делам, он заявил, что факт «российского вмешательства» в президентские выборы в США «не вызывает сомнений».