Официальный Мадрид может пойти на упразднение каталонской автономии из-за сепаратистских движений.

Об этом заявил Премьер-министр Испании Мариано Рахой, передает издание DW.

«Испания не будет разделенной, а национальное единство будет сохранено. Мы используем все доступные законодательные инструменты, чтобы это сделать», — отметил премьер-министр.

Также Мариано Рахой заявил, что Мадрид готов пойти на ограничение автономии Каталонии для сохранения единства страны.

Премьер исключил переговоры с Барселоной при участии посредников и призвал умеренных сторонников независимости прекратить объединяться с радикалами.

Как сообщал «Апостроф», 7 октября в Мадриде и Барселоне прошли масштабные митинги в поддержку переговоров между испанским правительством и руководством Каталонии.