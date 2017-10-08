Работа крупного индийского автозавода была приостановлена после того, как на территорию пробрался дикий леопард, сообщает газета Hindustan Times.

Камеры наблюдения автомобильного завода Maruti Suzuki зафиксировали разгуливающее по территории животное в ночь на четверг. Охранник предприятия заметил хищника и поднял тревогу. Работникам ночной смены пришлось немедленно покинуть помещение, а работу утренней смены отменили.

Представитель местной службы охраны дикой природы Винод Кумар сообщил, что в настоящее время специалисты заняты поиском леопарда, однако пока безуспешно.

«Группа из семи человек сейчас занята поисками. Они имеют при себе транквилизаторы, чтобы успокоить леопарда и вызволить его», — приводит издание слова Кумара.

В то же время агентство Франс Пресс сообщает, что поиском леопарда занимались около 100 полицейских и сотрудников службы лесного хозяйства.