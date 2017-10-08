Администрация Дональда Трампа ввела новое правило, согласно которому американские работодатели и страховщики получили право не оплачивать расходы своих сотрудниц на контрацептивы, сообщает РИА-Новости.

Теперь они могут отказаться платить, если это противоречит их религиозным или моральным убеждениям.

В Белом доме утверждают, что новый закон затронет около 12 тысяч работающих женщин, правозащитники настаивают, что эта цифра может достигнуть 55 миллионов.

Отметим, что американское объединение гражданских прав уже подало судебный иск против такого решения.

По словам старшего адвоката Бриджит Амири, «Белый дом пытается заставить женщин платить за религиозные взгляды своих работодателей и прикрывается правом на свободу вероисповедания».

Напомним, что в 2012 году администрация Барака Обамы решила усилить контроль за рождаемостью, поэтому американки начали получать противозачаточные средства бесплатно.

Белый дом посчитал, что предоставление бесплатных контрацептивов снизит количество абортов, увеличит уровень сексуального образования и снизит затраты налогоплательщиков — оплата перинатальной медицины и отпусков по уходу за ребенком.

Консерваторы и сторонники христианских ценностей часто критиковали этот закон. Они называли его противоречащим их религиозным убеждениям. В частности, до недавнего времени использование контрацептивов резко осуждала католическая церковь.