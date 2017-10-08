Воздушная змея извивалась, наводя ужас на свидетелей происходящего.

В японском городе Ниигата местные жители стали очевидцами жуткого атмосферного явления. В небе появилось инфернальное облако в виде самой настоящей змеи. Более того, воздушная змея извивалась, наводя ужас на невольных свидетелей происходящего, пишет интернет-издание Сегодня.

Как позже рассказали эксперты, такие воронкообразные облака могут возникать из кучевых или дождевых облаков и при контакте с землей могут превратиться в торнадо.