Записка была найдена на тумбочке в номере Стивена Пэддока.

Записка, найденная в гостиничном номере Стивена Пэддока, устроившего стрельбу в американском Лас-Вегасе (штат Невада) по посетителям концерта, содержала расчеты, которые помогли ему совершать более точные выстрелы.

Об этом сообщило в субботу агентство AP со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По их данным, записка, найденная на прикроватной тумбочке, включала такие сведения, как расстояние от окна отеля, из которого Пэддок вел огонь, до концертной площадки, а также другую информацию, облегчившую ему стрельбу.

Ранее некоторые СМИ предположили, что речь могла идти о предсмертной записке, однако шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо категорически отверг такую версию. При этом содержание данной бумаги оставалось неизвестным.

Трагедия разыгралась во время фестиваля кантри-музыки в Лас-Вегасе 1 октября. Жертвами 64-летнего стрелка Стивена Пэддока стали 58 человек, более 500 получили ранения. Этот инцидент по количеству жертв стал самым кровавым в истории США.