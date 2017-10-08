Во Франции решением суда вынесен приговор 51-летней Кристин Ривьер, более известной как Джихади-бабушка. По информации The Irish Times, за пособничество террористической организации «Исламское государство» женщина приговорена к 10 годам тюрьмы.

Ривьер арестовали после очередной поездки в Сирию в 2014 году, куда она направилась вслед за сыном Тайлером Вилюсом. Женщина пояснила, что хотела провести с ним больше времени, поскольку его могли убить.

Однако в ходе судебных слушаний было доказало, что Джихади-бабушка помогала наладить логистическую сеть террористов.

«Вместо того чтобы пытаться вытащить своего сына, кажется, наоборот, вы поощряли его деятельность», — заявил судья после оглашения вердикта.

Ее сын, Вилюс, также находится в заключении по подозрению в причастности к ИГИЛ, где он занимал ключевой пост.

Кроме того, власти не исключают его причастности к организации и исполнению терактов в Париже в 2015 году.