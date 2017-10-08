Бригадный генерал США и один из представителей командования международной коалиции по борьбе с ИГИЛ Роберт Софдж рассказал, где состоится финальная битва против террористической группировки «Исламского государства».

Об этом пишет Информатор.

Решающий бой состоится в районе Ирака, который находится у границы с Сирией.

«Решающие бои с террористами и деловые в Ираке пройдут в приграничном с Сирией регионе в среднем течении реки Евфрат», — сказал он.

По оценкам, в занятом «ИГИЛ» регионе Ирака находится более 2 тысяч террористов.