30 млн евро планирует инвестировать компания Merlin в переоборудование комплекса Opción, известного как X-Madrid, чтобы превратить его в необычный торговый центр – меньше «масс-маркета», больше спорта и развлечений.

Благодаря такой стратегии инвесторы надеются привлечь посетителей, которые не любят традиционный шопинг и предпочитают делать покупки онлайн. X-Madrid должен стать первым торговым пространством, ориентированным больше на развлечения, нежели на покупки, что должно стать его преимуществом перед такими конкурентами, как Isla Azul, Sambil, Madrid Xanadú, Parque Oeste, San José de Valderas и Tres Aguas, сообщает ИноСМИ.

X-Madrid, он же Opción, располагает площадью 39 000 кв. м, около двух третей которой будет посвящено спорту, еде и развлечениям. В частности, в новом ТЦ можно будет заниматься волейболом, паркуром, кросс-фитом, скалолазанием и даже дайвингом, а также зимними видами спорта. Планируется создание большой ресторанной зоны, где будет все – от гамбургеров и азиатской кухни до ресторана здорового питания. Кроме того, здесь появятся дилерские магазины, в которых можно будет провести тест-драйв понравившегося авто, будут действовать кинотеатр и пляжный клуб.

Собственно под торговлю отведут только треть площади. Это будут в основном магазины уличной моды, без сетевых гигантов масс-маркета

Новый торговый центр откроется в 2018 году к Рождеству.