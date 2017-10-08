Иванна Трамп не захотела отказываться от текущего образа жизни.

Бывшая жена президента США Дональда Трампа Иванна Трамп отказалась стать послом США в Чехии.

Об этом сообщает CBS.

По словам Иванны, предложение поступило ей от самого бывшего супруга. Однако Иванна не стала соглашаться с таким предложением. «Мне нравится моя свобода. Мне нравится делать то, что я хочу делать, идти туда, куда я хочу пойти, с кем бы я ни хотела. И я могу позволить себе свой образ жизни. Зачем мне уезжать и прощаться с Майами зимой, сказать «до свидания» Сан-Тропе летом, и попрощаться с весной в Нью-Йорке? У меня идеальная жизнь», — рассказала она.

Она утверждает, что Трамп также советовался с ней по поводу использования Twitter. Иванна одобрила то, как ее бывший муж использует социальную сеть.

Отметим, Иванна Трамп родилась в Чехии, в городе Злин. В Чехословакии она была спортсменкой-лыжницей. Однако позднее она переехала в США, где познакомилась с Дональдом Трампом. Напомним, ранее Washington Post рассказала о недовольстве Трампа работой Тиллерсона.

В частности, между ними растут разногласия по ряду внешнеполитических вопросов.