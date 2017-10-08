Министерство образования Азербайджана прокомментировало распространившуюся информацию касательно учебников «Всеобщая история» для учащихся 10-х классов русского сектора общеобразовательных учреждений.

Как передает АПА, в информации пресс-службы министерства сказано: «В оригинале книги на азербайджанском языке, а также в переводе на грузинский язык ошибка допущена не была, но в варианте на русском языке была допущена техническая ошибка. Обнаруженная ошибка устранена со стороны типографии Şərq-Qərb, учебник перепечатан и сдан в школьные библиотеки».

Отметим, что в указанном учебнике на русском языке, в отличие от вариантов на азербайджанском и грузинском языках, карта топонимов древней Римской империи была представлена неверно.

Первым в связи с технической ошибкой на «горячую линию» министерства обратился гражданин Бахлул Гусейнов. Руководство министерства приняло его и выразило благодарность за продемонстрированную гражданскую позицию. По данному вопросу проводится разбирательство».