Учения Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (КСОР ОДКБ) начнутся в воскресенье на полигонах Баграмян и Алагяз в Армении. Маневры пройдут в рамках стратегических учений ОДКБ «Боевое братство — 2017» и завершатся 13 октября. Как передает ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО) РФ.

7 октября в рамках «Боевого братства», которые проходят с 3 октября, завершился первый практический этап — тактико-специальные учения «Поиск-2017», в ходе которого спецназовцы стран ОДКБ разбили базу незаконных вооруженных формирований.

«Практические действия КСОР в ходе проведения совместного оперативно-стратегического учения «Взаимодействие-2017″ будут отработаны на двух полигонах: Баграмян вооруженных сил Республики Армения и на полигоне Алагяз 102-й военной базы Вооруженных сил Российской Федерации (дислоцирована в Гюмри — прим. ТАСС). В ходе розыгрыша практических действий на полигоне Алагяз подразделения вооруженных сил четырех государств отработают три тактические задачи», — сказали в ЮВО.