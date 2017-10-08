Кортеж министра внутренних дел Австрии Вольфганга Соботки попал в аварию на дороге в Каринтии, глава МВД не пострадал, однако ранения получили его сопровождавшие, а также водитель и пассажир другого автомобиля. Об этом сообщает газета Kronen Zeitung.

По данным издания, инцидент произошел на выезде на трассу недалеко от города Фёлькермаркт. В машину с охраной министра лобовым столкновением врезалась легковая​ машина под управлением 45-летнего мужчины, в которой также ехал его сын. Двое охранников из спецподразделения «Кобра» получили травмы, отец и сын также были достаточно тяжело ранены и госпитализированы в ближайшую больницу.

При этом скорость движения транспортного средства виновника ДТП не превышала 45 километров в час, водитель был трезвым, отмечает газета.