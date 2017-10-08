В Сумгайыте обнаружен неразорвавшийся боеприпас. Как сообщили АПА в Национальном агентстве по разминированию территорий (ANAMA), 6 октября в агентство из МЧС поступило сообщение об обнаружении снаряда в Сумгайыте.

На место находки была направлена специальная мобильная группа.

7-го октября был проведен осмотр на территории сталелитейного завода ООО «Сумгайытский технопарк», в ходе которого был обнаружен 1 артиллерийский снаряд калибра 122 мм. Снаряд был отправлен в утилизационный центр агентства.

Было осмотрено дополнительно 2500 кв.м. территории, опасных предметов обнаружено не было.